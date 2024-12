Sinopsis

Ovo ostvarenje, šira priča od istoimenog filma predstavljenog prošle godine, govori o poslednjim danima kneza Mihaila Obrenovića, do atentata 10. juna 1868, a u glavnim ulogama ćemo gledati neke od najboljih domaćih glumaca proteklih decenija.

Mićanović u naslovnoj ulozi



- Ne znam da li je bio ispred svog vremena, ali bio je drugačiji od svog vremena. Privuklo me je to što je bio vladar-pesnik. Film nosi naziv po njegovoj pesmi. Imali smo u istoriji vladara koji je pisao poeziju, svirao klavir i govorio nekoliko stranih jezika. Njegov život je veoma filmičan. Dao je 5.000 dukata za izgradnju Narodnog pozorišta u Beogradu, i to svojih! Sagradio je prelepo pozorište. I danas kad tamo uđete, osećate se kao da ulazite u hram kulture - poverio nam je.