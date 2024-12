Hrvatski glumac i muzičar Frano Lasić (70) pojavio se sinoć na proslavi 30. rođendana Naxi radija u jednom beogradskom hotelu, i to sa 32 godine mlađom suprugom Milenom.

"Brak se održava tako da slušate jedno drugo i razumete se. Ja uvek kažem, sve to nekako dođe s godinama jer kada ste mlađi radite ishitreno i nepromišljeno neke stvari. Svi mi pravimo greške zbog kojih se kasnije kajemo, ali u nekim kasnijim godinama to sve dođe na svoje. Ljudi su ljudi, partneri su partneri, morate imati sluha za toga s kim živite, a ne da vam na jedno uđe, a na drugo iziđe. Mileni i meni puno pomaže to što smo oboje u umetnosti; ona je slikarka, ja sam u glumi tako da se jednostavno razumemo, imamo puno zajedničkih tema. Kada nam se ne razgovara, jednostavno ne razgovaramo. Možemo da ćutimo, a da nam i dalje bude prijatatno u prostoriji i da se razumemo", govorio je Frano jednom prilikom za medije.