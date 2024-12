Policija sada veruje da je Fajed možda silovao i zlostavljao najmanje 111 žena i devojaka tokom skoro četiri decenije. Njegov najmlađi sin Omar Fajed (37) uporedio je svog oca sa nacističkim ratnim zločincem u intervjuu za Mejl on Sandej i rekao da su drugi izvukli njegovog oca „na osnovu toga što je mentalno nesposoban“. Dodao je da se „posle vrati na posao – bio je oštar”.

Omar Fajed, tehnološki preduzetnik koji je nekada trebalo da nasledi Harrods, rekao je da bi voleo da je „istraga mogla da ide svojim tokom dok je on još bio živ“. Fajed je umro prošle godine u 94. godini.

Hil-Vud je za Mail on Sunday rekla: „Čuti da je lažirao bolest da bi izbegao pravdu je užasno, ali potpuno u skladu sa ponašanjem ove odvratne osobe koja je verovala da može da deluje nekažnjeno. Duboko je tužno zbog toliko žena što se nije suočio sa pravdom dok je živ.”

Komentarišući Fajedove neuspele pokušaje da spreči emitovanje dokumentarca 2017. godine, ona je rekla: „U pravnom pismu je pisalo da on ima demenciju i da treba da posmatramo njegove unuke dok su u školi. Ali sećam se da sam u to vreme pomislila da nisam dugo izašla iz škole kada je on uradio ono što mi je uradio"