Reper Džej Zi , koji je optužen da je seksualno napao devojčicu od 13 godina, dao je žestok odgovor. Kako se navodi u građanskoj tužbi, to se dogodilo 2000. godine, na žurci na kojoj je bio prisutan i Šon Kombs, poznatiji kao Paf Dedi ili Didi.

"Žrtva u ovoj priči je moja porodica"

Takođe, on je izjavio da žali zbog "još jednog gubitka nevinosti“ i naglasio da "deca ne bi trebalo da trpe ovako nešto u tako mladim godinama."

Devojka koja je optužila repera za silovanje, identifikovana je u javnosti kao Džejn Do. Ona tvrdi da ju je napao nakon dodele nagrada 7. septembra 2000. godine u Radio Siti mjuzik holu u Njujorku.

Džej Zi se oglasio na Instagramu

- Moj advokat je dobio pokušaj ucene, nazvan pismo zahteva, od 'advokata' po imenu Toni Bazbi. On je izračunao da će priroda ovih optužbi i javna pažnja navesti mene da se nagodim. Ne, gospodine, to je imalo suprotan efekat! Nateralo me je da vas razotkrijem kao prevaranta u VEOMA javnom formatu. Dakle, ne, neću vam dati NIJEDAN CENT!