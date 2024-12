- Ako jako dugo odlažemo i ako se zavedemo tim pričama "Naomi Kembl je rodila dvoje dece u pedesetoj" , zaista nam se može dogoditi da ostanemo bez deteta. Jer mi ne znamo da li je Naomi zamrznula svoja jajašca sa 23 godine i mi ne znamo kako je ona došla do te dece nego nam se samo predstavlja , što mislim da je užasno opasno i potpuno pogrešno, ta priča rodila je sa 50. Ali nisu žene plodne sa 50 godina i to što je dostupno možda Naomi ili nekoj drugoj ženi koja je privilegovana jednostavno, nije dostupno danas svima nama - rekla je u podkastu "Mame kod Lane".

- Dobro, ova priča ide u krajnost, priča o 50 godina, kada većina žena ulazi u menopauzu. To je krajnost, ali ne vidim zašto se osuđuju žene koje u srednjim tridesetim i četrdesetim rađaju decu. Jesu to više godine za rađanje, ali ako je žena zdrava fizički i vodila je računa o sebi celi život, nema problema... Mislim, žena sa 20 koja ima pet pridruženih bolesti, ima manje šanse da zatrudni od starije... Nije baš sve do godina. Drugo, žene su svakako zrelije u 30. nego 20. tako da ima prednosti kasnije roditeljstvo, ne samo mane. A sad, ako netko s 30 ne može, verovatno nije mogao ni sa 20, vi to ne znate, ja više slučajeva znam da mlađi ne mogu da imaju decu, glasio je još jedan komentar.