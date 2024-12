Naš popularni glumac Tihomir Stanić rođen je u selu Šeškovci, a detinjstvo je proveo u Kozarskoj Dubici (Republika Srpska). U svojoj karijeri ostvario je mnoštvo maestralnih uloga, a do nedavno je publika uživala u seriji koju potpisuje "Nobelovac ".

S obzirom na to da je njegov otac Nedeljko Stanić bio učitelj, porodica je živela nadomak škole, u stanovima koji su bili namenjeni za nastavni kadar. Zbog toga se glumac spletom okolnosti rodio u školi.

Moji tata i mama su se upoznali preko oglasa. Šifra na tom oglasu bio je naslov romana Fransoa Sagana "Dobar dan, tugo". Kad je bilo dana da se mama žali na život koji vodimo, on bi joj rekao: "Šta se žališ kad je na oglasima pisalo: 'Dobar dan tugo'!"

- Studije sam upisao u Novom Sadu, a za to imam i dve priče. Obe su istinite. Prva je romantizovana verzija. Devojka u koju sam tada bio zaljubljen iz mog razreda je otišla u Novi Sad da studira agroekonomiju, pa sam ja krenuo za njom.

Druga je da sam na putovanju u vozu za Trst slučajno razgovarao s nekim čovekom koji mi je, kad sam mu rekao šta nameravam da studiram, preporučio da idem u Novi Sad jer se tamo prijavi mnogo manje kandidata. Bila je to moja mala kalkulacija. Ipak presudna, a sada već mogu i reći - srećna okolnost je bila ta što je tamo klasu glume primao profesor Dejan Mijač, za koga ja do tada nikad nisam ni čuo, niti znao čime se bavi, i on je opredelio moj put - rekao je za Kurir.