„Važno je da se publika prepozna u ovome što mi radimo, i to na neki, eventualno, duhovit način koji podrazumeva i emotivnost, a ne samo smeh, neke dirljive trenutke i nekako je prosto možda lakše da se čovek suoči sa tom temom kroz to da se to dešava i njima, dešava se i ovom i onom. Važno je da nekako dođemo do katarze, kao što je ova predstava za nas terapija, to smo više puta shvatili“, rekla je Anica.