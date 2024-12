- Kada su me pozvali organizatori, bila sam zbunjena jer nisam baš neka aktivistkinja tim povodom. Onda sam shvatila da sam i ja sama bila žrtva tog digitalnog nasilja, kako ja to svojim ukućanima kažem, imala sam svoju kampanju, kao da sam platila. Niko od nas nije odgovaran i kriv za nečije ponašanje, a važno je da o tome pričamo zato što sam doživaljavala da se digitalno nasilje dešava tamo negde. To je prošlo pored mene na ulici, dok sam bila sa svojm sinom, koji u tom trenutku ima recimo deset godina i usred toga što se ticalo mojih privatnih izbora. Ja sam sa sinom išla kod dečijeg psihologa, a neki momci su prošli pored nas, njih dvojica, trojica i dozivali me: "Anđelka, Anđelka". Ja se nisam okretala kao što se ne okrećem kada neko trubi i doziva nas, a onda su oni, pošto se ja nisam odazivala, rekli: "Ej k***o, pa naravno kada naskačeš na svoga kuma", rekla je Anđelka između ostalog na panelu “Odlajkuj nasilje” i osvrnula se na ljude koji iza lažnih profila na društvenim mrežama pišu svašta.