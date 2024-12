Britanska kraljica Elizabeta II koja je preminula 8. septembra 2022. celog života je volela samo jednog muškarca, svog supruga princa Filipa, vojvodu od Edinburga . U braku su bili 74 godine, sve do njegove smrti 2021, i dobili su četvoro dece - Čarlsa, Anu, Endrua i Edvarda.

O pikantnim detaljima ljubavi i braka najdugovečnije britanske kraljice decenijama se šuškalo, ali je ona stoički podnosila sočne tračeve, čak i priče da je on bezočno vara , zato što je do poslednjeg daha bila zaljubljena u njega.

- Pitam se da li Filip zna šta preuzima. Jednog dana Lilibet će biti kraljica, a on će biti suprug. To je mnogo teže nego biti kralj, ali mislim da je on čovek za taj posao - rekao je na dan ćerkinog venčanja njen otac, kralj Džordž VI.