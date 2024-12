50 Cent je komentarisao pojavljivanje Džej Zija i njegove porodice na premijeri filma "Mufasa: The Lion King", nedugo nakon što je optužen za silovanje. "Džej Zi je rekao: ‘Rekli su da sam silovao dete, idemo da se sredimo i da gledamo Mufasu‘", napisao je on uz njihovu fotografiju, prenosi Mirror. Objavu je u međuvremenu obrisao.

" U redu, ne znam šta se događa, ali hoćemo li i dalje imati nastup u poluvremenu Super Bowla? Pitam za prijatelja ", napisao je on.

Džej Zi je negirao sve optužbe , a prozvao je i advokata koji predstavlja navodnu žrtvu. "Moj advokat je primio pokušaj ucene od advokata Tonija Bazbija. Ono što je on iskalkulisao bili su priroda ovih optužbi i javnost koji bi me naterali da se nagodim. Ne, gospodine, imalo je potpuno suprotan učinak.

Navelo me na to da želim da razotkrijem tvoju prevaru na vrlo javan način. Tako da, ne, neću ti dati ni jedan novčić. Ove optužbe su toliko odvratne da vas molim da podignete kriminalnu optužnicu, a ne građansku! Neko ko je učinio takvo kriminalno delo protiv maloletnika mora biti u zatvoru, da li se slažete? Navodne žrtve zaslužuju pravdu, ako je to slučaj", poručio je pa dodao: