Džejmi Foks doživeo je moždani udar uzrokovan krvarenjem u mozgu. Njegova porodica nije želela da se ti detalji objave, a on je u Netfiksovom dokumentarcu "What Had Happened Was..." otkrio sada tu priču, pa je sa javnošću podelio zbog čega je izgubio pamćenje 20 dana i nije mogao da hoda.