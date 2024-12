Popularni bend Jailbreak -The Ultimate GNR Experience, koji izvodi hitove svetski poznatog sastava Guns N Roses još od 2003.godine stiže u Beograd. Nakon rasprodatih koncerata u Zrenjaninu,Ljubljani i Novom Sadu za Jailbreak i Zrenjaninsku filharmoniju na redu je i naša prestonica, pa će 20.12 upriličiti spektakl u MTS-dvorani. Svima kojima nešto znače hitovi poput "Knockin’ on Heaven’s Door", "Patience", "November Rain", "Sweet Child o’ Mine", "Welcome to the Jungle", "Paradise City" ili "Dont’ Cry" moći će da uživaju u rok spektaklu ovog dobro poznatog sastava.