Mnogima je ovaj mrgud bio jedan od omiljenih glumaca , posebno nakon zapažene uloge Obeliksa u filmu "Asteriks i Obeliks", međutim, onda je počela njegova drama. Naime, on se suočio sa optužbama za seksualno zlostavjanje dve žene na filmskom setu 2021. godine,a njegovo suđenje traje već duže vreme. Poslednje ročište bilo je zakazano za oktobar ali se on nije pojavio zbog bolesti.

Žena je, prema rečima tužioca, rekla da joj je trebalo neko vreme da podnese žalbu, ali je odlučila da to učini pošto je na televiziji čula da nikada nije bilo incidenata tokom snimanja. Mesec dana pre navodnog napada, druga žena koja je takođe radila na snimanju filma, požalila se na ponašanje Depardjea, a on ju je, kako je rekla, zauzvrat izvređao. Depardjeov advokat, rekao je AP u mejlu u subotu, da će „svedoci i dokazi koje će Depardje pokazati pokazati da je on meta lažnih optužbi“.