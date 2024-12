Smrt princeze Dajane 1997. godina bila je prelomna tačka, to je istina. Ali, šta je sa katastrofalnim brakom njihovih roditelja i kako je sve to uticalo na emocionalnu stabilnost dečaka u osetljivom uzrastu? I da li su prevelika očekivanja narušila nekad bliske odnose između njih dvojice?

Kako je jednom prilikom naveo Daily Mail koji se ozbiljnije pozabavio tom temom, psihički problemi Vilijama i Harija počeli su mnogo pre nego što je njihova majka poginula u saobraćajnoj nesreći. To tvrdi Robert Lejsi, autor pomenutog članka i knjige "Battle Of Brothers: William, Harry And The Inside Story Of A Family In Tumult".