"Prvo piće je počelo delovati na mene i pomislio sam da su to baš neka jaka pića. Tek na drugoj čaši, kad je bilo prekasno, shvatio sam da nešto nije u redu. Nažalost, Dedi me čekao. Posmatrao me i kad je bio siguran da je on u poziciji moći, iskoristio je situaciju", ispričala je žrtva.