Guns N’ Roses, globalno priznati kao jedan od najvećih rok bendova svih vremena, od osnivanja 1985. godine redefinišu žanr svojom neponovljivom energijom i beskompromisnim zvukom. Albumi poput Appetite for Destruction, Use Your Illusion I i Use Your Illusion II i hitovi kao što su You Could Be Mine, Sweet Child O’ Mine, November Rain, Paradise City i mnogi drugi postali su deo rokenrol istorije i nezaobilazna lektira za generacije fanova širom sveta.

Beogradski koncert je deo njihove turneje za 2025. godinu pod nazivom „Because what you want & what you get are two completely different things“ koja startuje 23. maja 2025. i obuhvata ukupno 24 grada.