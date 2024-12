Osim glavne nagrade, osvojila je, između ostalog, i one za najstrimovanije pesme, radio hitove i za najbolji album "The Tortured Poets Department".

"Ovo je najlepši rođendanski poklon koji ste mogli da mi date, stoga vam mnogo hvala. To je tačno što sam htela. Sve što se dogodilo s turnejom 'Eras i The Tortured Poets Departmentom'... samo moram da kažem - hvala. Nemate pojma koliko mi znači što ste prihvatili stvari koje sam napravila i što vam je stalo do moje muzike", rekla je.