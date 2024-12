Sudbonosan susret Dika i Arlen Silver (53) dogodio se iza scene 2006, na dodeli nagrada SAG.

Američki glumac Dik Van Dajkproslavio je 99. rođendan, a iza sebe ima karijeru dugu više od 60 godina. Njegovo ime je upisano u istoriju kao najstariji glumac koji je osvojio nagradu Daytime Emmy, i to za gostujućeg izvođača u seriji "Days of Our Lives". Osvojio je 5 Emmyja, nagradu Tony, Grammy, a vlasnik je i zvezde na holivudskoj Stazi slavnih.

Osim po svojoj emisiji "The Dick Van Dyke Show", glumac je poznat i po ulogama u filmovima "Bye, Bye, Birdie", "Mary Poppins", "Night at the Museum" i mnogim drugim. Osim što je ostvario zavidnu karijeru, mnogima je drago i što je pronašao onu pravu, iako mu mnogi zameraju jer je46 godina mlađa od njega.

Sudbonosan susret Dika i Arlen Silver (53) dogodio se iza scene 2006, na dodeli nagrada SAG.

"Nikad u životu nisam prišao nepoznatoj ženi. Ona je prošla pored mene, ja sam skočio i rekao: 'Zdravo, ja sam Dik'. Nisam znao da je upola mlađa od mene. Predivno", rekao je. Uzeo je njenu vizit-kartu i zaposlio je, jer je u tom periodu radila kao šminkerka.

Venčali su se 2012, a toliko dugo su bili prijatelji pre nego su izgovorili "da", da su svi njihovi prijatelji bili oduševljeni kad su im rekli da će uploviti u bračnu luku. Počeli su da žive zajedno godinu dana pre svadbe, kada je Dik imao 86 godina. Razlika u godinama im nikad nije predstavljala problem.

"Nikad nisam upoznala nekog kao što je on. Uvek je srećan i pozitivan. Uvek peva, a ja nikad ne bih pevala u javnosti. Zbog njega pevam. On me nagovorio da pevam na sceni i pevala sam ispred 1.500 ljudi po prvi put. On je jednostavno najradosnija osoba", rekla je.

Uprkos tome što ima 99 godina, glumac je i dalje fizički aktivan. Važno mu je da održava dobru kondiciju, a s njim vežba i njegova životna partnerka, u koju je Dik i dalje ludo zaljubljen.

"Uvek sam vežbao. Moja supruga Arlen i ja idemo u teretanu tri puta nedeljno i vežbamo. I verujem da je to tajna dugovečnosti i zdravlja. Većina ljudi sa 98 ne želi da vežba i osećaju se ukočeno. Ukočiš se, ali ja se još krećem prilično dobro. I mislim da je to tajna jer ja ne pazim na svoju ishranu niti bilo šta drugo", dodao je jednom prilikom.

Inače, ovo mu je drugi brak. Od 1948. do 1984. bio je u braku s merdži Vilett, s kojom ima četvoro dece.

