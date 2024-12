Majka njegove bivše verenice Katrione Vajt koja je 2015. izvršila samoubistvo, Bridžit Svitmen, krivi glumca za smrt svog deteta, a tragediji je prethodila prilično burna veza

Džim Kerivraća se glumi u filmu "Sonic the Hedgehog 3", a na premijeri u Londonu rekao je kroz osmeh da je tu ulogu prihvatio jer mu je potreban novac. Oglasila se zatim majka njegove bivše verenice Katrione Vajt koja je 2015. izvršila samoubistvo. Bridžit Svitmen krivi glumca za smrt svog deteta, a tragediji je prethodila prilično burna veza.

Bridžit Svitmen prezire glumca koji je nekada bio najplaćeniji u Holivudu. "Nemam ništa dobro da kažem o njemu, ne želim ni ime da mu izgovorim. Srce mi je i dalje slomljeno zbog Katrione. Čula sam što je rekao o novcu i nije me briga. Ako je švorc, nije me briga. Nikada nisam razgovarala sa njim niti to želim. Nakon Katrionine smrti usledile su najgore godine".

Majci Katrione Vajt dijagnostikovan je rak, i njen muž je preminuo od kancera. Pre dve godine vratila se u Irsku.

Katriona je bila šminkerka slavnih ličnosti. Bila je tri godine u vezi sa Džimom Kerijem, pre nego što je pre devet godina oduzela sebi život. A vezu su počeli 2012. kada je ona imala 27,.a on 50 godina. Umrla je 29. septembra 2015. nakon što se predozirala koktelom tableta koje se uzimaju na recept ,u svom domu u Los Anđelesu.

Nakon njene smrti počeo je sukob glumca i njene majke iz Irske koja ga je optuživala da ju je upoznao sa razvratom, da joj je preneo polno prenosivu bolest i da je zbog njega počela da se drogira.

Džim Keri se nakon te tragedije povukao sa javne scene, pojavljivao se jedino na malim ekranima,a pre dve godine rekao je da odlazi iz šoubiznisa. Poručio je da će se vratiti samo ako "anđeli donesu nekakav scenario napisan zlatnim mastilom".

Džim Keri bio je na sahrani Katrione Vajt, koja je sahranjena pored svog oca koji je 2012. izgubio bitku sa rakom mozga.

"Ti si kriv za njenu smrt"

Usledio je sudski spor između glumca i Katrioninog otuđenog supruga, snimatelja Majkla Brutona, koji ga je optužio da je odgovoran za njenu smrt.

Godinu dana nakon što je Vajt preminula, njena porodica tužila je glumca zbog zloupotrebe "bogatstva i statusa slavne osobe". Tvrdili su da je Keri ilegalno nabavio lekove na recept koji su doveli do smrti uz pomoć lažnog imena. Optužili su ga i da je Katrioni doneo duševnu bol što je dovelo do samoubistva.

"Uništio si me, a dala sam ti sve"

Isplivale su u javnost njene beleške u kojima je tvrdila da ju je glumac uveo u razvratni život pun seksa i droga i 'zarazio' je herpesom.

Dve godine pre smrti napisala je: 'Učinio si dobre stvari za mene, ali to što sam bila sa tobom slomilo me je kao osobu. Obećao si mi Džekila, a dobila sam Hajda. Zato što te volim, izdržala bih Hajda celu godinu i učinila bih sve što si želeo da bih bila sa Džekilom. Ali ti si me odbacio kada si uzeo sve vredno od mene".

Pisala mu je o bolesti koju joj je preneo i o sramoti koju je osećala.

"Pre tebe možda nisam imala mnogo, ali imala sam poštovanja, bila sam srećna osoba. Volela sam život, bila samouverena, osećala sam se dobro u svojoj koži i bila ponosna na većinu odluka koje sam donosila, upoznala sam tebe, ti si me upoznao sa kokainom, prostitutkama, psihičkim zlostavljanjem i bolešću".

Odgovorio joj je: "Ne želim više da razgovaram, gotovo, previše dramiš".

Džim Keri je na tužbu njene porodice odgovorio kontratužbom, rekao je da je Katrioni platio koliko mu je tražila zbog bolesti, pa je od njene majke i zakonitog muža zahevao tri puta više para od prvobitne nagodbe.

Pričao je da je Vajt bila "lepa ali nezrela i emocionalno oštećena žena", kao i da je njen advokat hteo da iskoristi njihovu toplu i uzbudljivu vezu zbog novca. Govorio je i da mu je pretila da će javno pričati kako ju je zarazio iako to nije bilo tačno. Njegov advokat tvrdio je da je koristila test svoje prijateljice da bi dokazala laž.

Poslednje oproštajno pismo bilo je namenjeno Džimu Keriju

Veza glumca i Vajt bila je više nego turbulenta. Nakon raskida su se pomirili i ona se preselila kod njega.

Kako je rekao, uzrujala se zbog ugovora o tajnosti koji joj je tražio da potpiše, a bila je srerćna do svog 30. rođendana (14. septembar). Uzrujala ju je i poruka njene majke preko Fejsbuka u kojoj je poručila da je bezvredna i da nikada neće bilo šta postići, tvrdio je i napomenuo da ju je to i saznanje da ga je ucenjivala dovelo do suicida.

Vajt je napisala nekoliko oproštajnih pisama. "Volim Džima i žao mi je što sam unela nemir u njegov život".

Međutim, u pismu koje je poslala advokatu navodi se da će on biti odgovoran za njenu smrt. "Želim da se okupite i objavite novinarima sve o fizičkom zlostavljanju, psihičkom zlostavljanju i bolestima koje mi je Džim zadao. Nažalost, nemam reči koje bih stavila na papir, previše sam otupela".

Poslednje oproštajno pismo bilo je namenjeno Džimu Keriju, ne piše da je bila ljuta na njega, ali je navela da su imali probleme, a pismo je nađeno pored njenog tela.

"Džim, mislila sam da smo izabrali jedno drugo. Verovala sam da to nešto znači i dopustila sam da se opustim u tvojim rukama i budem sigurna u jedno... u nas.

Kada bi sve krenulo naopako, imali bismo jedno drugo. Provela sam tri dana u neverici da te nema. Mislila sam, kada sam te videla, da će opet biti sve u redu ali nije.Volim te, molim te, oprosti mi, jednostavno nisam za ovaj svet. Mir i ljubav svim vašim srcima".

Pre nego što je njeno telo pronađeno, poslalo joj je SMS poruku i pitao ju je gde su nestale njegove tablete protiv bolova. Obudkcijom se pokazalo da je uzrok smrti bio kokltel tih lekova i nekih drugih tableta.

Katrionu su u stanu pronašli prijatelji nakon što im je treća osoba rekla da je raskinula vezu sa Džimom Kerijem, piše Daily mail.

