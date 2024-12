Šarlot je poznata po učešću u rijaliti programu Ex on the Beach , a sada je postala meta uvreda. Internet "trolovi" su je optužili za ozbiljne prekršaje i na kraju je prijavili socijalnim službama . Neutemeljene optužbe izazvale su veliku uznemirenost kod Šarlot, koja je osudila postupke "trolova" nazivajući ih "patetičnim", jer napadaju njenu porodicu lažnim tvrdnjama.

- Stalno zovu socijalnu službu i šalju ih na moja vrata, čim nešto objavim na Instagramu. To je patetično. Nemam pojma ko to radi, ali jednostavno ne odustaju. Ne čujem ništa nedeljama, ali sam sigurna da će me uskoro ponovo zvati - rekla je za The Sun.