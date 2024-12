Kuća na moru

Ristovski ima raskošnu vilu sa bazenom u Crnoj Gor i. Luksuz kojim odiše, ali i pogled na more vredan milion dolara, Lazar često pokazuje na svom Instagram profilu.

Takođe, on je jednom prilikom istakao da je to mesto koje mu pomaže da se odmori i skupi snagu za nove izazove. Tako je jednom objavio sliku sa svoje jedrilice i napisao:

Anica: "Ne dozvoljavam sebi da u ljubavi budem kukavica"

"Ja nisam puno maštala o venčanju kad sam bila devojčica, niti mi je danas to vrlo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama ženama godi da nosimo venčanice. Ne patim za tim da se udam, važnije mi je da živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu", rekla je pa dodala: