Prošlo je tačno dva meseca od kada je stradao Lijam Pejn, popularni pevač i član nekada najpoznatijeg dečačkog benda na svetu "One Direction". Iako argentinski mediji tvrde da je užasavajući snimak njegovog pada sa terase zabeležen na sigurnosnim kamerama - niko do sada ovaj strašan prizor nije video. Ipak, zahvaljući jednom očevicu, sada dobijamo potpuno novi uvid u trenutak dešavanja same tragedije.