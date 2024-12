Silvester Stalone rekao je jednom prilikom da iako su on i Arnold Švarceneger po datumu rođenja prešli sedamdesetu, zapravo imaju tek nešto više od 40 godina. Toliko su u dobroj formi i to je pravo stanje njihovog organizma. Čuveni Terminator (77) do juče je izgledao sasvim drugačije, a onda se desila velika promena. Toliko velika da ga neki nisu ni prepoznali.