Najgora vest zatekla ga je u pozorištu, i to pred sam početak predstave.

- Saznao sam pred sam početak predstave. Bila je to, sećam se, "Kolubarska bitka". Nije u to vreme bilo mobilnih telefona, neko je javio u pozorište. Pitao sam Mišu Janketića, pošto u toj predstavi on igra glavnu ulogu, a ja sam imao dve-tri scene, da li mogu da idem, da li može da igra bez mene. Kaže mi - naravno. Ulećem u neku krntiju od auta koji sam tada vozio i odlazim. Kasnije sam se osvestio. Imao sam 28 godina tada. I kada sam se vratio na Akademiju, vratio sam se kao sed čovek - ispričao je Pele.