Pevačica Kristina Agilera , poznata po hitovima kao što su "Dirrty" i "Genie in a Bottle", nedavno je u veoma otvorenom razgovoru na popularnom podkastu Call Her Daddy progovorila o svojoj intimi, ljubavnom životu i eksperimentisanju u spavaćoj sobi.

"Iskreno, najbolje sam u oralnom seksu. Volim to, zaista uživam. Znam svaki deo i osetljiva područja. To mi je uzbudljivo", priznala je 43-godišnja Kristina Agilera tokom razgovora, prenosi The Sun.