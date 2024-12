Naime, Rijana je tražila potpis od Keri, ali ne na uobičajenom mestu.

Američka pevačica Rijana došla je da sluša koleginicu Maraju Keri i njenu turneju „Christmas Time“, ali ono što je tražila mnoge je iznenadilo, pa je susret dve pevačice odmah prenet na društvenim mrežama. Naime, Rijana je tražila potpis od Keri, ali ne na uobičajenom mestu.

„Treba mi potpis. Ko ima marker? Potpiši mi se na grudi“, prenosi New York Post da je rekla Rijana, pa joj je Keri potpisala crvenim markerom na njene grudi. Za to vreme, Rijana je uzela mikrofon i rekla: „Maraja Keri mi se potpisuje na grudi! Ovo je ludilo!“

Inače, tokom ove božićne turneje, Maraji Keri su se pridružili njeni 13-godišnji blizanci koje je dobila sa komičarom Nikom Kanonom, Monro i Morokan. Deca su joj na bini 9. decembra poklonila cveće jer se njena pesma "All I Want for Christmas Is You" ponovo našla na prvom mestu Billboardove Hot 100 liste.

„Savršen trenutak da ovo saznam. Hot 100? Pa, hvala svima koji su pomogli da se to ostvari. Hvala vam puno“, rekla je tada pevačica, koja ove godine obeležava 30. godišnjicu njenog albuma "Merry Christmas" na kojem se našla i popularna pesma "All I Want for Christmas Is You".

Rijana

Pesma "All I Want for Christmas Is You" je jedna od najpoznatijih i najvoljenijih božićnih pesama svih vremena. Pesma je brzo postala hit i postala nezaobilazni deo božićne muzike. Iako je prvi put objavljena pre 30 godina, pesma je svake godine iznova popularna, posebno tokom prazničnih meseci. Njen tekst je jednostavan, ali dirljiv, i govori o tome kako ljubav prema voljenoj osobi može biti najlepši poklon za Božić, bez potrebe za materijalnim stvarima.

"All I Want for Christmas Is You" postala je simbol prazničnog duha i često je svetski prepoznata pesma koja se svira u trgovinama, na radiju i tokom božićnih zabava. Njena zarazna melodija i emotivni ton brzo su osvojili srca ljudi širom sveta.

Maraja Keri

Pesma je postala pravi fenomen i drži rekord kao najprodavanija božićna pesma svih vremena. Takođe, 2019. godine, pesma je dostigla prvo mesto na Bilbord Hot 100 listi, više od 25 godina nakon što je prvobitno objavljena, što je veliki uspeh za pesmu koja je postala božićni klasik.

