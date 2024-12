Glumica se i ranije našla na meti kritika zbog svog izgleda. Ove godine se obračunala sa producentkinjom Kerol Baum koja ju je javno prozvala i rekla da je Sidnin novi film "Anyone But You" negledljiv. Kerol, koja radi i kao profesorka produkcije, svoje studente je pitala o popularnosti mlade glumice. "Rekla sam im: ‘Objasnite mi ovu devojku. Nije lepa, ne zna da glumi. Zašto je toliko tražena?‘", priznala je ona ranije. Negativne komentare je kasnije komentarisala Sidni.