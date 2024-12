S obzirom na to da se ova pesma već od početka decembra vrti u svim krajevima sveta, a broj puštanja se meri u milionima, mnogi se pitaju koliko Maraja Keri zarađuje od nje

Već 30 godina zaredom, pesma "All I Want For Christmas Is You" koju izvodi Maraja Keri, ne silazi sa trona kao jedna od najpopularnijih božićnih pesama.

S obzirom na to da se ova pesma već od početka decembra vrti u svim krajevima sveta, a broj puštanja se meri u milionima, mnogi se pitaju koliko Maraja Keri zarađuje od nje. Pogotovo u vreme digitalnih muzičkih streaming platformi, a ne treba zaboraviti ni brojne unosne sponzorske ugovore na račun ove pesme. Cifra raste kada zakaže i posebne božićne nastupe i gostovanja, a tokom praznika Maraja je i odabrano lice za mnoge kompanije zbog njene povezanosti s Božićem što znači da na račun pesme indirektno zarađuje još više novca.

Pesma "All I Want for Christmas Is You" izašla je 1994. godine i već 30 godina je na vrhu svih lista božićnih pesama. A ugledni "The Economist" napravio je detaljan proračun i došao do iznosa koji Maraja Keri godišnje zaradi od ove pesme.

Reč je o cifri od 2,5 miliona američkih dolara na godinu. New York Post je otišao i korak dalje te došao do brojke od 3 miliona dolara, a još 2017. godine je The Economist izračunao da je do tada Maraja na račun ovog velikog hita zaradila čak 60 miliona dolara samo od emitovanja.

U intervjuu za W magazin Maraja je otkrila kako je ideja za snimanje albuma s božićnim pesmama zapravo došla od njene izdavačke kuće i da je na prvu pomislila kako je premlada i da je rano za tako nešto. Ipak se predomislila i bacila se na posao koji joj, kako je priznala, baš i nije išao od ruke.

"Kasnila sam s rokovima za isporuku kompozicije, pa sam nervozno hodala po kući u kojoj sam živela sa bivšim suprugom. Imala sam klavijaturu, iako nisam bila nikakva pijanistkinja, ali ipak sam znala da odsviram po neki akord kad je trebalo. Nisam želela da se pesma veže uz neko razdoblje, zato nismo koristili prepoznatljive melodije koje su bile popularne u to vreme. Složili smo nešto za što smo smatrali da može biti bezvremensko. Ipak, nisam ni sanjala da će baš ta pesma postati tako važan deo mog života", ispričala je pevačica.

