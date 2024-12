Glumac Stojan Đorđević postao je prepoznatljivo lice domaćoj publici, koja je mogla da ga gleda u popularnim serijama kao što su "Klan", "Urgentni centar", "Ravna gora"... On je deo čuvene klase koja je iznedrila brojne poznate glumce kao što su Miloš Biković, Miodrag Radonjić, Tamara Dragičević, Miljana Gavrilović, Jelisaveta Orašanin...

U seriji koja je inače najdugovečnija na ovim prostorima, glumac je tumačio muškarca koji je u braku sa Žaklinom Tankosić, koju igra Tijana Maksimović, a privatno je oženjen jednom drugom koleginicom, i to iz iste serije.

Ipak, glumac je jednom prilikom otkrio da nije sve baš tako kako izgleda, s obzirom na to da im privatni život trpi usled poslovnih obaveza.

- Privatni život nam ispašta zbog posla, jer snimanja traju zaista dugo, dešava se da klince odvedemo ujutru u vrtić i vidimo ih tek uveče kada se vratimo kući, a i kada dadilja ode, oni u to vreme uveliko spavaju. Najteže nam pada to što ne možemo više da im se posvetimo, da se igramo, družimo onoliko koliko bismo mi to hteli, ali takav nam je posao i tako mora da bude - rekao je Stojan jednom prilikom, prenosi Blic.