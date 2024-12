Od dana kada je glumica preminula do danas, ne stišavaju se teorije zavere o okolnostima njene smrti. Tome je u velikoj meri doprineo Toni Bertoloti, polubrat Britani Marfi, koji je otvoreno izjavio da misli da mu je sestra ubijena, a u to je verovao i njen otac Anđelo.

Ono što je najteže palo Toniju jeste to što je njegova sestra umrla dok su njena majka i suprug bili pored nje i nisu je odvezli u bolnicu, koja se nalazila blizu kuće.

Glumičin polubrat verovao je da je misteriozna smrt njegove sestre na neki način povezana s ogromnim dugom koji je Mondžak imao zbog lošeg vođenja svojih poslova. On kaže da je došao do informacija da je reč o šestocifrenom dugu i plaši se da su ljudi upleteni u to smatrali da Sajmonova slavna supruga više vredi mrtva.