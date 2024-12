Naime, on je na Instagram storiju okačio fotografiju na kojoj izgleda kao da ima duplo više kilograma, ali po svemu sudeći u pitanju je samo filter . Iako je jasno da je u pitanju šala, pojedini su se ipak zapitali da li se glumac zaista tako ugojio .

"Da, pa to sigurno nije moj tip žene. Ta mi neće rađati decu i ići pred staru majku sigurno. A to koji je moj tip žene, to samo ta žena zna," izjavio je Kostić za Blic svojevremeno.