"Otišao sam u penziju 2009. godine, ali sam igrao dok nije skinut s repertoara komad "Otac na službenom putu", mislim da je to bilo do 2011. godine. Još je tu bio Kokan (Mladenović) kao upravnik. Ljudi kažu: 'Mogao bi još.' Ne, kad na jednom platnu imate boje, to je zanimljivo, ta vaša boja je ili vangogovska ili sezanovska ili nekog renesansnog majstora... Da, mogao bih, ali čemu? Kad odudara od svega ovog danas, to su sad boje koje se tu nalaze. Malo je tome kumovala moja bolest, malo moj porodični život, došli su unuci. Moja priroda je takva da se ne volim družiti," ispričao je tad za portal Nova.

"Kad dođem u Dalmaciju, drugačije me ni ne zovu nego Ferata. U početku je moja supruga reagovala pa bi rekla: 'Pa zašto se osvrćeš na to?' Pa onda bih slobodno mogao da dignem sidro ili što kažu pokupim kofere i vratim se nazad. To nije bilo nikakvo prozivanje, to je nešto što je održavalo to da ja pripadam njima, da je to lik koji je duboko utelovljen u taj ambijent, da sam ja to po njihovom shvatanju dobro napravio zato me i oslovljavaju na taj način," ispričao je glumac prošle godine u HRT-ovoj emisiji "Zlatna liga".