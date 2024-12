Mnogi ga znaju i po ulozi u horor filmu iz 1985. "Fright Night", gde je igrao detektiva Lenoksa, koji sumnja da se vampir doselio u grad. Poznat je i po ulogama u filmovima: "Metro," "M*A*S*H," "Hill Street Blues," “Monk," "The X-Files," "Ruthless People," i "Mad About You".