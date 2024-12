Glumica Dženifer Grej , koju je publika zavolela kao Bejb u hit filmu "Prljavi ples" progovorila je za The Hollywood Reporter's Awards Chatter podkast o vreloj sceni sa Patrikom Svejzijem.

- Bili smo u vreći za spavanje, a on je bio nervozan ili šta već, i ušao je u vreću za spavanje pijan - započela je.

On nije znao ceo tekst, rekli su iza kamera da će sve ponovo to snimiti, ali se to nije desilo, prva verzija je otišla u etar. Grej je objasnila da joj nije pomogla činjenica da je "i tih dana pušila mnogo trave".