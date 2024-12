Vilijam i Kejt upoznali su se još na studijama, a 2006. godine već su pet godina bili u ozbiljnoj vezi. U svojoj biografiji "Battle Of Brothers", istoričar Robert Lejsi napisao je: ''Do 2006. par je bio u ozbiljnoj vezi veći deo pet godina. Ipak, kada je Vilijam pozvao Kejt da mu se pridruži te godine u Sandringamu na tradicionalnom božićnom ručku kraljevske porodice, ona je odbila. Bilo je to prvi put da je kraljica uputila takav poziv neregistrovanoj 'devojci', ali Kejt je imala svoj pogled na taj prekid tradicije: išla bi u Sandringam na Božić samo kad bi bila verena i nosila prsten.''