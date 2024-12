„Bilo je ogromne količine deljenja, poverenja i zatim frustracije,“ rekla je. „To je kao, 'Nemojte da me dodirujete.' Bilo je trenutaka tokom snimanja kada sam bila kao, ‘Ne želim više da [simuliram] orgazam. Ne prilazite miu. Mrzim da radim ovo. Nije me briga ako me u životu niko nikada više ne dotakne! Dosta mi je.’“

U drugom intervjuu za Vanity Fair je otkrila: „U nekom trenutku sam pomislila, ne želim da me dodiruju. Ne želim više ovo da radim, ali istovremeno sam bila naterana da to uradim. Režiserka Halina Reijn bi me držala, jer mi je to bilo vrlo izazovno.“