Glumac Džastin Baldoni još je pre tri godine priznao da ima "nezdrav" odnos s pornografijom, o kom se sada ponovo govori u javnosti zbog tužbe za seksualno uznemiravanje koju je protiv njega podigla glumica Blejk Lajvli, prenosi Page Six.

"Upoznao sam se s pornografijom kada sam imao 10 godina. Mnogo pre nego što sam mogao da imam erekciju ili čak znam šta osećam u vezi s bilo čim. Bilo je to kao kod svakog mladića koji prvi put vidi grudi, uzbudljivo je jer ih je naša kultura zaštitila od nas jer su seksualizovane. To je deo kulture. Idete na mesta kao što je Afrika, gde su različita plemena, a grudi su grudi. Mi smo to seksualizovali, tako da, naravno, postaje fascinantna i zanimljiva i vi kažete: ‘O moj Bože, si*e.‘ I onda, znate, hormoni počnu da divljaju", izjavio je tada Baldoni.

Glumac i reditelj filma "It Ends With Us" rekao je da je u pornografiji tražio utočiste kada se osećao sam, napušten ili povređen jer je to bila "navala dopamina". "Trenirao sam svoj mozak da se nosi s boli uz pomoć dopamina... Tokom života sam se vraćao gledanju fotografija i videa golih žena kada sam se loše osećao i znao sam da mi je problem da to ne gledam", rekao je.

Kako stoji u dokumentima koji su predati prošlog petka, Lajvli optužuje Baldonija za seksualno uznemiravanje i uništavanje ugleda. Reditelj je navodno upozoren da prestane da pokazuje Lajvli gole snimke ili fotografije žena, te da prestane da spominje svoju prošlu zavisnost od pornografije i seksualne teme, da više ne spominje genitalije glumaca i ekipe, te da se ne raspituje o Lajvlinoj težini ili njenom preminulom ocu, prenosi Jutarnji.hr.

Takođe, pozvan je da ne zahteva više scena seksa pred kamerama od dogovorenog unutar scenarija. Lajvli je optužila Baldonija i da se bavi "društvenom manipulacijom" da bi uništio njen ugled. Žalba je, kako prenosi Page Six, uključivala navodni tekst Baldonijevog publiciste predstavniku studija u kom se navodi da "želi da ima osećaj da je Lajvli pokopana", na šta je druga osoba odgovorila: "Znate da možemo da pokopamo bilo koga."

Baldonijev advokat Brajan Fridman rekao je da su tvrdnje potpuno lažne, nečuvene i namerno pokvarene, te da očajnički pokušavaju da poprave Lajvlinu negativnu reputaciju koja je stečena njenim primedbama i poduhvatima za vreme kampanje filma. "It Ends With Us" objavljen je u avgustu 2024, a sukob Baldonija i Lajvli na setu nekoliko je puta u obliku glasina izašao u javnost.

