Kolumbijska zvezda je istakla da je to bio frontmen grupe "Coldplay" Kris Martin. Ispričala je da su se zbližili dok je ona prolazila kroz težak raskid. "Bio je uz mene kad sam raskinula i kad sam bila slomljena. Svaki dan je proveravao kako sam i slao mi reči podrške", rekla je.

Upoznali su se u šou "The Voice"

Krisovo i Šakirino prijateljstvo započelo je 2014. godine tokom šeste sezone muzičkog takmičenja The Voice, a frontmen Coldplay-a tada je bio gostujući mentor u šou.

"Tu i tamo sam radila na novoj muzici, ali mi je bilo teško. Nisam imala vremena zbog braka i muža. Sada sam bez muža, ali, da, on me povlačio dole", ispričala je Šakira u intervjuu s Džimijem Felonom u The Tonight Show-u te dodala: "Sada sam slobodna. Sad stvarno mogu da radim." U martu ove godine izdala je album "Žene ne plaču više", prvi od 2017.