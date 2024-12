- Uloga Nigar Kalfe me je obogatila novim iskustvima . Snimamo svakodnevno po petnaest sati, šest dana nedeljno. Jeste naporno, ali utešno je to što radim posao koji želim. Kao umetnici, uvek nađemo suštinu, znamo kako da izdržimo napor zato što imamo cilj. Na setu je atmosfera odlična , svi se družimo. Pomažemo jedni drugima, posebno partneri u dijalozima. Scena nije završena dok ne damo pravu energiju koju traži priča. A pre snimanja se dogovaramo kako najbolje da je odigramo - izjavila svojevremeno Filiz u intervjuu za Gloriju.

- Da, normalno, ali retko se pojavljujem u javnosti, s obzirom na to da sam skoro stalno na setu. Ali kad se pojavim, to nije strašno. Prija mi što me publika voli, to znači da dobro radim svoj posao. I koliko god da nisam raspoložena, uvek se fotografišem sa svojim obožavaocima.