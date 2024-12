Naime, glumac je u subotu u crkvi "Kelly Temple Church of God in Christ", pantekostnoj crkvi u Harlemu u Njujorku, odbreo na čim krštenja a o svemu je obavestio svoje obožavaoce putem društevenih mreža , a služba se čak i prenosila uživo putem Fejsbuka. Kako se može videti po brojnim fotografijama i video snimcima, Denzela, koji je bio odeven u belu odoru, sveštenik zaronio u crkveni obredni bazen, a zatim i dao "potvrdu" o krštenju. Ono što je interesantno jeste "pravilo" pentekostne crkve koje kaže da se činom krštenja direktno stiče lično iskustvo sa Bogom.

Foto: Image Press Agency / Alamy / Alamy / Profimedia, Doug Peters / PA Images / Profimedia, Eddie Mulholland for The Telegraph / Avalon / Profimedia

" Osećao sam se kao da sam se uzdigao. Činilo mi se kao da su mi leđa izvijena, a oči su mi bile zatvorene. Nije da sam išao ka svetlosti, ali - ne mogu to tačno opisati. I brbljao sam, i brbljao sam, jer sam bio ispunjen Duhom Svetim," rekao je glumac nedavno za "Esquire" prisetivši se svog religijskog iskustva koje je doživeo osamdesetih godina u crkvi u Los Anđelesu, pride istakavši da je to trenutak kada se verski "probudio" . Tada se prisetio i poteškoća sa kojima se suočavao u Holivudu zbog svog stava o veri.

"Ne možete tako da pričate i osvojite Oskara. Ne možete tako pričati i ići na zabave. U ovom gradu se to ne može reći. O tome se u ovom gradu ne priča. O tome se ne priča... Nije moderno. Nije seksi. Ali to ne znači da ljudi u Holivudu ne veruju," rekao je glumac, piše "The Guardian".