Glumica Blejk Lajvli je ovih dana optužila svog kolegu Džastina Baldonija za seksualno zlostavljanje. Blejk i Džastin zajedno su radili na filmu "It Ends With Us", a snimanje i promociju filma obeležile su brojne kontroverze. Nakon tužbe koju je podnela protiv glumca, Džastina je odbacila agencija za talente "William Morris Endeavor" (WME), kako piše Deadline.