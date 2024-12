Viktorija Silvestet i Moris Daba rešili su da decembarske dane provode na Sent Bartsu. Čuvena Šveđanka i njen partner uživali su u čarima pravog leta koje vlada na ovoj egzotičnoj destinaciji, a iako njihove veza traje godinama, mnogi se i dalje iznenade kada ih vide zajedno.

Najčešće se iznenade jer im Viktorija Silvestet i Moris Daba ne idu jedno uz drugo. Čime god da se rukovode u svojim procenama, baš vole da naglase da njih dvoje nikako nisu par,ali i to da mogu da budu ilustracija veze bogataša i sponzoruše. To govore i kad ne znaju da li je on bogat ili ne.