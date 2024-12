- Mojoj deci je sve to interesantno. Način na koji one analiziraju predstavu ili film, čak se i zbunim. Iako mi je tata bio glumac, u tim godinama nisam imala pojma da tako rezonujem, ali one sebe ne vide kao glumice - kazala je Sloboda Mićalović nedavno, dok su je ćerke pratile na crvenom tepihu.