Par je imao svoj prvi dejt, nakon susreta na snimanju filma Daredevil, a Dženifer tvrdi da ga je videla onakvim kakav on zaista jeste.

- Nisam se udala za veliku filmsku zvezdu, udala sam se za njega. I vratila bih se i ponovila tu odluku. Otrčala sam, tada, do njega niz plažu, i opet bih. Ne možete imati ove tri bebe, i toliko toga što smo mi imali, i biti nezahvalni. On je ljubav mog života. On je najbriljantnija osoba u svakoj sobi, najharizmatičnija, najvelikodušnija.