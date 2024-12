"Ona će pomoći koliko god može. Želi da se privedu pravi ljudi , a ako je za to potrebno da odgovori na njihova pitanja, ona će to učiniti. Naravno, nema razloga da ne sarađuje. Rekla je da mu je dugo pokušavala da pomogne da se slučaj reši i da je još uvek proganja to što se dogodilo. Svako ko je nabavljao Lijamu drogu, trebalo bi da bude procesuiran", rekao je izvor.

S obzirom na to da se istraga nastavlja, policajci se nadaju da će Kesidi moći svojom pričom da popuni praznine u znanju istražitelja o dvonedeljnom boravku pevača u državi u Južnoj Americi. "Srećna je što ovu istragu shvataju vrlo ozbiljno jer je to uništilo brojne ljude i, ako ona može pomoći na bilo koji način, to će i učiniti. To je najmanje što može da uradi", dodaje izvor.