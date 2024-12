Kod nekih se dešavalo i potpuno suprotno, da upravo za novogodišnje praznike eksalira potisnut bes , kao što je to svojevremeno bio slučaj sa Čarlijem Šinom koji je upravo na božićno jutro uhapšen zbog nasilja u porodici.

Kejti Peri je 2011. praznike provela sama s obzirom na to da joj je malo pre toga bivši suprug Rasel Brand porukom saopštio da želi razvod.

Pop zvezda Rijana je 2019. godine tužila svog oca Ronalda Fentija zbog lažnog reklamiranja i narušavanja privatnosti. Tvrdila je da se okoristio lažno se predstavljajući kao njen agent i tako zaradio više od 15 miliona dolara. Još 2009. godine Rijana je priznala da je bila svedok porodičnog nasilja i da je njen otac često tukao njenu majku. Pevačica ni do dana današnjeg nije oprostila svom ocu.

Dok je 2017. godine primala Gremi za hit "Hello", Adel je zahvalila menadžeru Džonatanu Dikinsu i priznala da ga voli kao oca.

"Ne volim svog tatu, to je stvar, tako da to ne znači mnogo, ali tebe volim kao što bih volela svog tatu", rekla je tada.

Nažalost, Adel i njen otac nisu uspeli da se zbliže i postanu bliži kako je želela čitavog života, jer je on preminuo 2021. godine nakon osmogodišnje borbe s rakom.

"To je za mene bilo izuzetno teško razdoblje, ali sam joj vremenom oprostio. Nismo bili u dobrim odnosima punih osam godina, ali sada smo u redu", otkrio je glumac pre nekoliko godina.

Kada je Kijanu Rivs imao samo tri godine, njegov otac, Semjuel Noulin Rivs mlađi, napustio je porodicu. Nakon retkih trenutaka provedenih zajedno tokom godina, Semjuel je potpuno nestao iz života Kijanua i njegove braće i sestara do trenutka kada je glumac napunio 13 godina.

"Mislim da je to definitivno traumatično", rekao je čuveni "Džon Vik" u jednom intervjuu za The Guardian, govoreći o tome što nikada nije imao odnos sa svojim ocem. "Ali teško je reći kako je to uticalo na mene, jer ne znam kakav bi bio život u suprotnom slučaju, razumete šta mislim?"