"U Srbiji me zaprepašćuje koliko se ljudi bave jedni drugima. Kao da nemaju svoje probleme. U Americi je potpuno prevaziđeno kako izgledaš, šta nosiš na sebi, u šta i koga veruješ. Rade i po 18 sati, nemaju vremena za takve gluposti. Ovde svi kukaju da nemaju, a niko neće da radi" ispričao je on u jednom intervjuu uporedivši dve kulture.

"Pre nego što sam se upoznao sa Staloneom igrao sam samo dve manje uloge. Saradnja sa njim počela je na vrlo smešan način. Agent me je jednog dana pozvao i rekao mi da imam ponudu da glumim u filmu "Rambo". Otišao sam tamo i kasting direktor me je zamolio da izvedem neki potez. Ja sam ga uhvatio za vrat i bacio na fotelju, pa su me posle zezali da sam zato i dobio ulogu. Poslali su me da upoznam Stalonea i bogami sam ga dugo čekao ispred vrata. Pojavio se u crnom šortsu, tek što je izašao iz teretane. Tada mi je rekao da se konačno pojavio neko veći od njega. Tada sam mu rekao da sam ja i jači, a ne samo veći, uhvatio ga i prevrnuo" ispričao je Vojislav svojevremeno.