Glumac Džastin Baldoninavodno planira da podnese protivtužbu protiv Blejk Lajvli, koja ga je nedavno optužila za seksualno uznemiravanje tokom snimanja filma "It Ends With Us". Kako prenosi Daily Mail, Baldoni će sudska dokumenta podneti nakon Nove godine, a njegova tužba će navodno biti "eksplozivna".

"Neću otkriti kad i koliko tužbi ćemo podneti, ali kad podnesemo prvu tužbu, ona će šokirati sve koji su bili izmanipulisani da poveruju u očigledno lažnu priču. Biće potkrepljena stvarnim dokazima i ispričaće istinitu priču. Za svojih 30 godina rada nisam video ovaj nivo neetičkog ponašanja namerno podstaknutog putem medijske manipulacije. Podseća me na ono što je NBC pokušao da uradi Megin Keli i Gabrijel Junion, a svi znamo kako se to završilo", rekao je Baldonijev advokat Brajan Fridman za Deadline.

Njihova tužba će, kako prenosi strani medij, u potpunosti preokrenuti priču koju je ispričala Blejk o tome da su Džastin i njegov krizni tim stručnjaka za odnose s javnošću pokrenuli kampanju ocrnjivanja protiv nje, a sve kako bi joj uništili ugled. Oni će pak u tužbi navesti da je glumičina publicistkinja Lesli Sloani to radila glumcu. U tužbi će tvrditi i da su poruke koje je Lajvli dobila putem sudskog naloga, a u kojima se implicira da su Džastin i njegov tim raspravljali o tome kako "uništiti ugled" glumice, pogrešno predstavljene.

Baldonijev tim navodno planira da tvrdi i da je Lajvli tužbu podnela samo kako bi ponovo izgradila svoju reputaciju nakon što je primila brojne kritike tokom promocije filma "It Ends With Us".

Oko situacije se oglasila Lesli Sloani. "Očito je da gospodin Baldoni i njegovi saradnici insinuiraju da sam ja pokrenula medijske priče o pritužbama na setu, što je lažno. Molim vas, pročitajte tužbu gospođe Lajvli i tužbu koje su podneli Jonesworks LLC i Stefani Džons, a koje sadrže pojedinosti o kampanji protiv moje klijentkinje", rekla je ona.

Blejk su podržale brojne kolege iz filma "It Ends With Us", uključujući autorku istoimene knjige Kolin Huver, koleginicu Dženi Slejt i glumca Brendona Sklenara. Džastin se pak zbog tužbe našao u brojnim problemima. Agencija za talente WME, koja radi i s Blejk, prekinula je saradnju s njim, a tužila ga je i njegova bivša publicistkinja.

