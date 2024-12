"Kada sam upoznao Brigit Nilsen, prišla mi je i pitala da li želim da imamo seks u hotelskoj sobi. Ponašala se kao da sam bio parče mesa. Bio sam prestravljen. Bila je u stilu: 'Pošalji vozača po njega, idi po njega'," prisetio se glumac tokom gostovanja u podkastu "Two Pints with Will & Ralf".