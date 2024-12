On je sada na društvenim mrežama podelio poruku inspirisanu hrišćanstvom: "Kako mogu da budem siguran da je Isus uvek uz mene? Jednostavno, njegova dobrota me neprestano uverava u to. Svaki put kad bih pomislio da neće biti uz mene, on je bio tu. Siguran sam da je on savršeno i strpljivo prisustvo koje me vodi kroz svaki dan mog života, obnavljajući sve što je neprijatelj pokušao da uništi i ukrade", napisao je Biber.